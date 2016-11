Solo Guitar: Dominique Starck spielt Gitarre

PopUp Arena Aarau

Konzert in den Bildern von Karin Brugger, Chiara Fiorini, Pino Stranieri, Ruedi Rüegsegger und HR Heller

Sonntag 11. Dezember 2016 um 16 Uhr

Bleichemattstrasse 43, 5000 Aarau

Kontakt: Alfred Haller 079 298 25 52

Eintritt frei: Kollekte zu Deckung der Unkosten

Ein Gitarrenvirtuose von Weltformat

Dominik Starck in der PopUp-Arena Dominique Starck gibt einen musikalischen Auftritt in der Ausstellung, wo bereits sein visuelles Werk zu bewundern ist. Der Künstler und sein Instrument - und nichts anderes. Er zelebriert Weltmusik und verbindet deren Einflüsse mit Elementen des Jazz und der Klassik. Dabei dringen die arabisch-spanischen Ursprünge seines Instruments immer wieder durch. Mal zart minimalistisch, mal kräftig und energisch entführt er uns in eine Klangwelt, die uns vertraut scheint und zugleich überrascht. Ein ergreifendes Erlebnis, das mitreisst, lange im Innern nachklingt und mystisch vor Ort in die gezeigt Bilderwelt ausstrahlt.

2010 erschien die Jubiläums CD „Remastered Guitar Works 1990-2010“ und Aufnahmen mit Dechen Shak Dagsay (Tibet) für ihre CD „Jewel“ (Universal Music).

2016 erhielt Dominique Starck in den USA den Academia Music Award for Best Ambient/Instrumental Album.

www.dominiquestarck.ch