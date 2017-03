Wiederum ein Neumitglied

Präsident Thomas Hersperger konnte zur diesjährigen Generalversammlung 46 Aktivmitglieder sowie die Delegationen der Aktivriege, der Damen- und Frauenriege begrüssen. Erfreulicherweise konnten in diesem Jahr wiederum ein neues Aktivmitglied in die Schar der Männerriegler aufgenommen werden.

Der Jahresbericht des Präsidenten ging auf die regelmässigen und auf die ausserordentlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres ein. Der Bericht des technischen Leiters Jürg Müller wurde in traditioneller Weise mit Fotos ergänzt, welche den Anwesenden das vergangene Vereinsjahr nochmals in Erinnerung brachten. Ebenso berichtete das ‚OK Christchindli-Märt’ über den erfolgreichen Verlauf des letztjährigen Christchindli-Märts.

Kasse mit Christchindli-Märt-Beiz gefüllt und Geld für Vereinsanlässe wieder ausgegeben

Trotz eines wiederum erfolgreichen Christchindli-Märts musste Vizepräsident Bernard Tardy in Vertretung des Kassiers Erich Schindler für das vergangene Vereinsjahr einen Verlust bekanntgeben. Die Jahresrechnung wurde in der Folge genehmigt. Der technische Leiter Jürg Müller stellte das Jahresprogramm 2017 vor. Geplant sind – neben den Turnstunden - wiederum ein Auffahrts- und Wintermarsch, weiteren traditionellen Anlässen auch eine 2-tägige Vereinsreise ins benachbarte Fürstentum Liechtenstein und die Teilnahme an Wettkämpfen.

Stabiler Vorstand



Alle Vorstandsmitglieder Thomas Hersperger (Präsident), Bernard Tardy (Vize-Präsident), Erich Schindler, Alex Koller, Jürg Müller und Fritz Hausherr stellten sich auch dieses zur Verfügung und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Speziell geehrt wurden auch dieses Jahr die fleissigsten Turnkameraden mit einem Badetuch.

Auch im vergangenen Vereinsjahr war der Besuch in den Turnstunden sehr erfreulich. Die Leiter sind weiterhin sehr daran interessiert, sich mit den neuesten Entwicklungen im Männerturnen bekannt zu machen. Die Männerriege Bremgarten würde sich deshalb sehr darüber freuen, neue Turner in ihrem Kreise begrüssen zu dürfen. Geturnt wird jeweils am Donnerstagabend in der 3-fach Turnhalle Isenlauf. Nähere Auskünfte dazu erteilen gerne Präsident Thomas Hersperger, Telefon 056 631 28 72 und der techn. Leiter Jürg Müller, Telefon 056 633 63 59.