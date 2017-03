Am 23. Februar 2017 verabschiedete die Stiftung Schürmatt Anna Bohler nach 25 Jahren und 11 Monaten mit einem reichhaltigen Apéro in den wohlverdienten Ruhestand.

Anna Bohler startete ihr Engagement für die Stiftung in der Administration, wechselte aber schon bald in die Buchhaltung. Eine ihrer Herzensaufgaben war die Planung und Durchführung der Tombola am Sommerfest der Stiftung Schürmatt. Jedes Jahr gelang es Anna Bohler eine einzigartige Tombola auf die Beine zu stellen.

Nun nach fast 26 Jahren dürfen wir uns mit vielen tollen Erinnerungen von Anna verabschieden.

Die ganze Stiftung Schürmatt wünscht ihr im neuen Lebensabschnitt alles Gute und beste Gesundheit, damit sie noch lange ihren Hobbys und Träumen nachgehen kann.