Am 11. November 2016 fand in vielen Schulen der ganzen Schweiz die nationale Erzählnacht statt. Auch die Primarschule Kienberg machte mit und traf sich am Freitagnachmittag im Schulhaus. In den abgedunkelten Schulzimmern wurde- je nach Angebot- eine gemütliche, märchenhafte oder unheimliche Stimmung geschaffen. Die Angebote, die alle unter dem Motto Streng geheim - Ultrasecret - Segretissimo – Secretischem standen, reichten von Hörspielen über Blackstories und Detektivgeschichten bis zu einer Scherenschnittgeschichte. Ausserdem haben die älteren Kinder den jüngeren vorgelesen. Zwischen den Angeboten gab es zum Thema passende Spiele, die alle miteinander spielten. Nebst den spielerischen und literarischen kamen natürlich auch die kulinarischen Leckerbissen nicht zu kurz: Die SchülerInnen und das Lehrerteam stärken sich mit leckeren Kuchen, die die Eltern gebacken haben.