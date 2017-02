Bei wolkenverhangenem Himmel bestiegen zehn aufgestellte Wandergesellen in Dietikon die S-Bahn zum Flughafen Kloten. Mit dem Bus gings weiter nach Freienberg wo der Start der Wanderung erfolgte. Der Weg führte durch den Wald zum Weiler Geerlisberg auf 557 m.ü.M. Da sich in der vorherigen Nacht eine leichte Schneeschicht gebildet hatte, gings weiter auf teilweise verschneiten Wegen. Der Aufstieg zum Dorf Birchwil und weiter nach Nürensdorf beendete den Vormittag. Nach der Mittagsrast, sowie einem opulenten Mittagessen im Restaurant Bären, gings weiter über Feld und Wald nach Tagelwangen. Nach einer Rast am 1954 erbauten Dorfbrunnen und dem bestaunen des historischen Dorfkirchleins, fortsetzung der Wanderung zum Bahnhof Effretikon, wo die Heimfahrt mit der S-Bahn nach Dietikon erfolgte.

Kurt Huber