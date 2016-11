Die diesjährige Tagung vom 15. und 16. Oktober der Eidg. Turnveteranen wurde in Brugg – Windisch in der Halle SAZ Mülimatt durchgeführt. 15 Veteranen aus dem Freiamt bildeten am Sonntag Fahrgemeinschaften, gelangten mit dem PW zum Parkplatz bei der Kaserne Brugg und erreichten nach einem kurzen Fussmarsch die feierlich geschmückte Halle. Rund 750 Veteranen setzten sich an die reservierten Tische und erlebten eine sehr gut organisierte Tagung. Die mit Würde durchgeführte Ehrung der Verstorbenen war sehr eindrücklich und erinnerte beim Verlesen der Namen an viele bekannte Sportler und Funktionäre. Der Ehrung der anwesenden 80–jährigen und der über 90–jährigen Turnkameraden wurde wiederum viel Beachtung geschenkt. Nur wer mindestens 5 Tagungen besucht hat kann eine solche Ehrung erleben. Diese Regelung ist für unseren 91–jährigen Ernst Meier aus Bremgarten kein Problem, denn er hat schon beachtliche 19 Tagungen besucht. Er durfte bereits zum dritten Mal die Ehrung erleben und geniessen. Hans Graber aus Zürich, 98–jährig, durfte auf dem besonderen Sessel Platz nehmen und als Tagesältester viele Gratulationen und Glückwünsche entgegen nehmen. Nach dem offiziellen Teil bot sich bei einem Apéro Gelegenheit zu Gesprächen und Kontaktpflege mit früheren Turnkameraden. Während des Apéros wurden im Saal die Vorbereitungen für den Service eines Banketts getroffen. Alles klappte vorzüglich und der Service eines feinen Aargauer Bratens war die absolut richtige Wahl, denn dies kam bei den Nicht–Aargauern besonders gut an. Die Tagung 2017 in Montreux ist wieder mit einer 2–tägigen Teilnahme und einer längeren Reise ins Waadtland vorgesehen.