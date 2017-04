Theaterabende des FC Oensingen im Bienkensaal

Silvester ohne „Dinner for One“ ist wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Wer kennt ihn nicht, den legendären Silvesterklassiker schlechthin? Doch was wissen wir wirklich über Miss Sophie und ihren Butler James? Eigentlich so gut wie nichts. Die Theatergruppe des FC Oensingen wagt sich nun an die Fortsetzung dieses Kultstreifens.

„Miss Sophies Erbe“ nennt sich die „schwarze“ Komödie von Andreas Wening. Regie führt erstmals Nieves Gámez aus Balsthal.

Die einstige Operetten-Diva Ludmilla Stroganoff (Margrith Nideröst) ist infolge chronischen Geldmangels auf ihrer mittlerweile siebten Abschiedstournee, als sie plötzlich die Nachricht ereilt, dass sie im Testament ihrer Stiefmutter, eben dieser „Miss Sophie“, bedacht wurde. Begleitet von ihrer bissigen Assistentin Gundula (Sabine Bobst) reist sie zum Ansitz Kübelstein ihres Vaters Admiral Schneider, um dort ihr längst fälliges Erbe anzutreten.

Doch Erblass Verwalter Ross (Marcel Borner) hat eine Überraschung für sie: Miss Sophie hat noch weitere Personen in ihrem Testament bedacht, welche nach und nach auf dem Ansitz erscheinen: Der undurchsichtige Sohn (Pius Hügli) von Mister Pommeroy, die raffgierige Gilla (Rebekka Gabi) - Pflegerin von Mister Winterbottom - und der schrille Modemacher Siegfried Roy Toby (Tristan Grütter).

Während im Verlauf der Nacht Butler Paul (Alexander Senn) sich den heftigen Avancen von Ludmilla und Siegfried erwehren muss, lernen die Erbanwärter gegenseitig ihre dunklen Geheimnisse kennen. Aber auch die miserabel kochende Köchin Marlies (Anita Kunz) weiss Überraschendes zu berichten, denn Miss Sophie war alles andere als ein Engel.

Die Theaterabende finden jeweils am Freitag, 21. April und am Samstag, 22. April statt. Türöffnung ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Aufführung 20.00 Uhr, Barbetrieb und Tombola, Eintritt 15 Franken.