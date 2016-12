Am Mittwoch Abend, 14. Dezember 2016 wurde Toni Suter anlässlich des Einwohnerrats-Weihnachtsessens im Werkk verabschiedet.

Die CVP-Fraktion Baden muss leider ihren „Silberrücken“ aus dem Einwohnerrat ziehen lassen. Toni Suter war noch im letzten Jahrhundert am 1. Januar 1998 dem Stadtparlament beigetreten. Neben der Feuerwehr- und Forstkommission hatte er

sein breites Wissen immer zum Wohle der Stadt Baden gewinnbringend auch im Rat eingebracht. In seiner Amstzeit als Einwohnerratspräsident hat er stets umsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl den Rat geführt. Zuletzt hat er sich in der

Finanzkommission mit seiner langjährigen Erfahrung eingebracht. Mit seiner humorvollen Art, er hatte immer einen träfen Spruch bereit, wurde Toni Suter von links bis rechts geschätzt. Dem Rat wird viel Know-how verloren gehen, doch wir respektieren seinen Eintscheid. Toni Suter: Blumig, bäumig, kreativ – Wir werden Dich vermissen.

CVP-Fraktion Baden, Mathias Schickel