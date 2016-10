Für viele Angehörige bedeutet der Tod eines nahestehenden Menschen fast immer die schwerste vorstellbare Lebenskrise. Das «Trauercafé» gibt Menschen nach dem Verlust von Nahestehenden Raum, die eigene Geschichte zu erzählen und sich mit anderen Betroffenen austauschen. Das nächste «Trauercafé» der Krebsliga Solothurn startet am 19. Oktober 2016.

Viele Trauernde fühlen sich allein gelassen mit ihren Sorgen und Nöten. Sie spüren in ihrem persönlichen Umfeld oft recht schnell den Wunsch, sie, die Trauernden, möchten nicht mehr traurig sein und fühlen sich dadurch anderen lästig. Die Krebsliga Solothurn bietet trauernden Angehörigen die Möglichkeit von sechs begleiteten Treffen in einer kleinen Gruppe. Mit ihren Treffen, begrifflich angelehnt an die bekannten «Trauercafés», will die Krebsliga Solothurn Menschen, die etwas Gemeinsames – die Trauer – verbindet, an einem gemeinsamen Ort zusammenbringen. In vertraulicher Atmosphäre können Betroffene ihre Erfahrungen austauschen oder einfach nur dabei sein. Die Treffen bieten Raum zum Annehmen, zum Reden und Schweigen, zum Zuhören, zum sich Erinnern, zum Weinen, zum Trösten. Und vielleicht auch zum erstmaligen Lachen nach dem schweren Verlust. Das «Trauercafé» findet unter der fachkundigen Leitung des Krebsliga-Mitarbeiters und ausgebildeten Trauerbegleiters Daniel Emmenegger statt. Er unterstützt die Teilnehmenden darin, ihren Verlust in ihr Leben integrieren zu können – und dadurch wieder neuen Mut zu schöpfen.

Daten: 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2016 und 11.1.2017

Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr, letzter Abend bis 21 Uhr

Ort: Bloomell Coffeehouse, Olten

Leitung: Daniel Emmenegger



Anmeldung: Krebsliga Solothurn, Telefon 032 628 68 10, info@krebsliga-so.ch. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.