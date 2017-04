Mümliswil war der Austragungsort des 1. Wettkampfs der Triathlon Serie Regiocup. In dieser Serie starten die 10-11 Jährigen und 12-13 Jährigen Athletinnen und Athleten. Es traten insgesamt 25 Mädchen und Knaben zu diesem ersten Kräftemessen an. Der Anlass wurde vom Triteam Oensingen organisiert. Den Auftakt machten die Wettkämpfe im Hallenbad. Dort hatten die 12 Mädchen und 13 Knaben verschiedene Aufgaben im Wasser zuerst im Einzeln und dann im Team zu meistern. Nach einer kleinen Pause (inkl. umziehen) ging‘s unten in der Turnhalle mit einem Parcours weiter. Gestartet wurde wieder im Einzeln und danach ging’s mit dem Wettkampf im Team weiter. Angefeuert wurden die jungen Sportlerinnen und Sportler von den begeisterten Eltern. Vertreten waren die Triathlon Teams: SV beider Basel Wildcats, Tri team Zugerland, Triathlon Club Zofingen, Triathlon Club Solothurn, Triathlon Oberwallis und Triteam Oensingen.

Im Teamwettkampf siegten bei den Schülern 10-11 jährigen der Triathlon Club Zofingen, gefolgt vom Checkpoint Zugerland Kids. Das „Heimteam“ bestehend aus einem Mix; Triteam Oensingen und Oberwallis belegte den 3. Platz. Bei den 12-13 Jährigen standen der Triathlon Club Zofingen zuoberst auf dem Podest. Auf dem 2. Platz folgte das Triteam Oensingen und Platz drei ging an den Checkpoint Zugerland Youngsters.

Die Resultate der Triteam Oensingen Athletinnen und Athleten im Einzeln. 10-11 Jährige: Alim Scharafullin 5. und Sarina Iseli 7. Platz. Bei den 12-13 Jährigen siegte der Lokalmatador Julian Bobst, Aline Rennollet holte den 4. Platz und David Zeltner wurde 5.

Der nächste Anlass, den das Triteam Oensingen organisieren wird, ist der Nicola Spirig Kids Cup am 3. Juni 2017 in Balsthal im Moos (Badi). Hier können Kinder und Jugendliche Triathlon Luft schnuppern.