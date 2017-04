Velo-Club “Glückauf” Kaisten: Clubmeisterschaft 2017

(SK) Nach den zwei Waldläufen im Winter setzten die Radsportler des Velo-Club Kaistens die Clubmeisterschaft 2017 traditionell mit dem Rundstreckenrennen auf dem Kornberg fort. Insgesamt hatten die Aktiven resp. Senioren 15 Runden à 2.6 km zurückzulegen, welche wiederum Vorjahressieger Diego Wendelspiess für sich entscheiden konnte. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo er sich vom Rest des Feldes abgesetzt hatte, kam es dieses Jahr zu einem Zielsprint einer Vierergruppe. Diego setzte sich dabei knapp vor René Emmenegger und Adrian Näf durch, welcher somit schnellster Senior war. Bei den Jungradlern siegten Lars Emmenegger bei den Schülern U11 und Benjamin Brutschi bei den Piccolos.

Diego Wendelspiess auf dem Sprung zum Radprofi

Von den insgesamt drei Aargauer Rennfahrer, die dieses Jahr auf der Profitour unterwegs sind, befindet sich in der einzigen Schweizer Continentalmannschaft Roth-Akros mit Diego Wendelspiess auch ein Radsportler des VC Kaisten. Mit vielen Trainingskilometern und eisernem Willen kämpft sich der junge VCK-Fahrer langsam und beharrlich an das hohe Niveau der Profis an. Der ganze VCK drückt seinem jungen Radrennfahrer Diego Wendelspiess die Daumen für eine erfolgreiche erste Saison auf der Profitour.

Zürich Marathon

Der Triathlet Markus Mutter startete nur eine Woche vor dem Kornbergrennen am Zürich Marathon und legte die 42.195 km in der Zeit von 3.12.32 zurück, herzliche Gratulation zu dieser hervorragenden Leistung.