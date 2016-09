Vom 13. auf den 14. August 2016 verbrachte das Jugendspiel Rohrdorferberg (JSR) ein Wochenende mit perfektem Wetter in den Regionen Appenzell und Wildhaus.

Am Samstagmorgen pünktlich um 08:15 Uhr trafen 32 Jugendliche und 6 Vorstandsmitglieder auf dem Egroparkplatz in Niederrohrdorf ein, wo Remo Borioli mit dem Car bereits bereitstand. Die erste Überraschung folgte sogleich; jedes Mitglied erhielt die neue JSR-Sonnenbrille. Diese tolle Idee hatte die angehende Optikerin Geraldine, welche den Plan auch gerade in die Tat umgesetzt hatte.

Einige gemütliche Carstunden später und nachdem die richtige Bäckerei doch noch gefunden werden konnte, trafen wir bei der Landbäckerei Sammelplatz, in der Nähe von Appenzell ein. Neben einer kurzweiligen Betriebsführung durfte jeder seinen eigenen Appenzeller-Biber backen. Es folgte ein Picknick im Freien, bevor wir die Weiterfahrt nach Gams unter die Räder nahmen. Dort war „bubble-soccer“ angesagt. Dabei versucht man Fussball zu spielen, während man in einer riesigen „Bubble“ (Blase) aus Plastik (ähnlich einem übergrossen Sitzball) eingepackt ist. Dies führt dazu, dass man bei einem Zusammenstoss wie ein Gummiball durch die Halle hüpft. Eine lustige Sache – wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig. Gegen Abend fuhren wir weiter nach Wildhaus und bezogen unsere Unterkunft. Nach dem Nachtessen liessen wir den Abend mit Spielen ausklingen, bis die einen früher und die anderen später erschöpft ins Bett fielen.

Am Sonntag nach einem super „zMorge“ nahmen wir den Sessellift von Wildhaus nach Oberdorf und machten uns auf den Klangweg. Neben den Posten des Klangwegs hatte Markus ein Quiz vorbereitet, welches die Gruppen im Laufe des Tages zu lösen hatten. Nach insgesamt rund 3 Stunden Wanderung, vielen klanglichen Erfahrungen, einem Mittagessen im Restaurant Iltios trafen wir gegen 15.30 Uhr in Alt. St. Johann ein, wo uns Remo mit dem Car wieder erwartete. Unterwegs waren wir übrigens oft auf unser gemeinsames Erscheinungsbild mit der neuen Sonnenbrille angesprochen worden. Die Heimreise mit „Ice Age“ auf den Bildschirmen verlief problemlos; rund 10 Minuten zu früh trafen wir in Niederrohrdorf ein.

Herzlichen Dank an Barbara für die tadellose Organisation und das Herzblut, dass sie in diese Reise gesteckt hat; und ein grosses Dankeschön allen Begleitern vom Vorstand.

Jugendspiel Rohrdorferberg,

Christian Zimmermann, Präsident