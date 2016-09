Vereinsreise Turnerinnengruppe Horriwil

Mit 17 begeisterten Turnerinnen startete der Ausflug mit der BSU nach Solothurn. Weiterfahrt mit der Bahn nach Biel. Nach dem feinen Café, brachte uns die Standseilbahn nach Magglingen. Voller Energie wanderten wir dem Twannberg zu. In geselliger Runde picknickten wir am Lagerfeuer, dank Nicole Schnyder. Die schöne Aussicht vom Twannberg aus, bildet einen imposanten Überblick auf den Bielersee und natürlich auf die St. Petersinsel und im Rücken der markante Chassreal. Der Einstieg in die Twannbachschlucht ist noch nicht so spektakulär. Aber nach den ersten Treppen wechselt dann das Bild. Meterhohe Felswände türmen sich links und rechts des Baches. Imposant diese Natur in nächster Nähe zu bewundern. Ein krönender Abschluss war der Besuch bei Bernhard Gürlet, im Winzerdorf Twann. Er weihte uns in die Kunst der goldenen Tropfen ein. Angereichert vom Traubengeist bestiegen wir das Schiff. Es war eine gemütliche Fahrt. Bei idealem Wetter erreichten wir Biel. Per Eisenbahn und Bus ging die lustige Reise zu Ende.

Lieben Dank den Organisatorinnen: Brigitte Abderhalden, Susanne Aeschlimann und Rita Schläfli.