Nach einem feinen Nachtessen durfte Präsidentin Conny Schmid in der Rösslimatten in Wohlen 31 Mitglieder zur Generalversammlung begrüssen.Als Conny Schmid den Jahresbericht verliest, werden die Frauen daran erinnert, wie vielseitig und gross das Angebot im letzten Jahr war. Darum verwundert es auch nicht, dass zwei neue Mitglieder und ein Schnuppermitglied in den Verein aufgenommen wurden.

Es standen aber auch Gesamterneuerungswahlen an.Conny Schmid wurde als Präsidentin einstimmig wiedergewählt, ebenfalls alle Bisherigen vom Vorstand und die Revisorinnen.

Der Vorstand wurde mit Hertig Myriam ergänzt, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Auch das Jahresprogramm 2017 ist sehr abwechslungsreich. Es begann mit dem Kaffeechränzli im Bifang für die über 80 – jährigen, Kuchen backen beim Suppentag und am 4. April findet der Vortrag “Frau mit Herz“ statt. Aber auch die Ausflüge dürfen nicht fehlen: Besichtigung Billerbeck, Vereinsreise in die Biberlibäckerei, Stadtführung und beim Räbeliechtliumzug in Richterswil werden wir als Zuschauer teilnehmen. Auch das Brötlen und die Adventsfeier dürfen nicht fehlen. Sehr engagiert sind die Landfrauen bei der Aktion Pausenmilch. Sie verteilen den Schulkindern gratis Milch in der Pause, was sehr geschätzt wird.

Schmid Conny bedankt sich bei den Vorstandsfrauen für die gute Zusammenarbeit und bei den anwesenden Frauen für das Interesse am Vereinsleben.

Der Vorstand bedankt sich für die geleistete Arbeit und gratuliert ihr zur ehrenvollen Wahl als Präsidentin der Bildungskommission beim ALFV.

Conny schliesst die GV und wir geniessen das feine Tiramisu.

Haben wir Dein Interesse an den Landfrauen geweckt, melde Dich doch bei

Schmid Conny c.schmid75@bluewin.ch, 056 624 26 73 oder bei Gavilan Erika e.gavilan@hispeed.ch