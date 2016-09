Das Wetter verhielt sich alles andere als einladend an diesem eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Vor allem auf dem Berg... Zur Freude der Stiftungsratspräsidentin pilgerten aber trotz des Regens und Nebels so viele Besucherinnen und Besucher in die oekumenische Bergkapelle Weissenstein, dass diese bis auf wenige Plätze gefüllt war. Wo sonst feiern vier Konfessionen gemeinsam Gottesdienst? Unter der Leitung des Christkath. Pfr. Niklaus Reinhart begingen die Anwesenden einen fröhlichen und trotzdem feierlichen Bettagsgottesdienst unter dem Motto "Glaube im Vertrauen". Weitere Mitwirkende waren der Evang.-method. Pfr. Urs Rickenbacher, Evang.-ref. Pfr. Pfarrer Koen De Bruycker und der Röm.-kath. Pastoralassistent Gheorge Zdrinia sowie die Blockflötengruppe der Evang.-method. Kirche Solothurn unter der Leitung von Uschi Röthlisberger.



Der Dank der Stiftungsratspräsidentin Anita Panzer ging an alle Mitwirkenden, insbesondere an die Betriebskommission der oekumenischen Kapelle unter Führung von Hanspeter Schmid für die grosse Arbeit rund um alle Anlässe, die regelmässig auf unserem Hausberg in der Kapelle stattfinden: seien das nun Hochzeiten, Taufen und andere Feierlichkeiten. Betriebskommission wie auch der Verein Pro Weissenstein halten die Kapelle und deren Umgebung in Schuss und sauber.



Schliesslich durfte auch das gemütliche Beisammensein im Kurhaus Weissenstein im Anschluss an den Gottesdienst nicht fehlen.