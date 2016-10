„Man könnte doch mal…“ und „ Ich hätte da so eine Idee…“ waren Sätze in einer gemütlichen Runde unter Freunden. Und sie waren der Anfang eines grossen Projekts für das junge, fünfköpfige Team, bestehend aus Andrin Schnegg, Aron Lehmann, Doris Häusermann, Mirjam Häusermann und Stephanie Stutz.



Aus der Idee entstand bald die Vision: Eine Weihnachtsausstellung in einem unbenutzten Dachstock zu gestalten, in Zusammenarbeit mit Leuten aus den umliegenden Dörfern. Einen Ort schaffen, wo die Leute während der Weihnachtszeit hingehen und eintauchen können. Eine Oase in der sonst oft so hektischen Weihnachtszeit. Die Ausstellung sollte jedoch nicht alleine vom Projektteam auf die Beine gestellt werden. Ziel war es von Anfang an, Leute von den jüngeren bis zu den älteren Generationen für das Projekt zu begeistern und für eine Mitarbeit zu gewinnen. Ein generationenübergreifendes Gemeinschaftsprojekt.

So setzte sich das Team vor rund einem Jahr zusammen und begann, die Ideen in einem Brainstorming auszutauschen, wieder zu verwerfen, weiterzuentwickeln und schlussendlich zu bündeln. Auch ein Name wurde gefunden: „Auf nach Bethlehem“. Denn die Ausstellung will die Besucher dazu einladen, sich auf eine Entdeckungsreise durch die biblische Weihnachtsgeschichte zu begeben. Als nächstes wurden Mitstreiter für das Projekt gesucht. Die reformierte Kirchgemeinde Meisterschwanden-Fahrwangen war schnell bereit, uns die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und uns zu unterstützen. Weiter fanden wir Leute, die uns fachlich beim Ausbau des Dachstockes und der Installation der Elektronik unterstützen konnten. Mit der Unterstützung von vielen kreativ Begeisterten, Handwerkern und einfach helfenden Händen steckt das Projekt nun mitten in der Realisation.

Ein Meilenstein war der Bau einer Holztreppe, um den Zugang zum Dachstock von aussen her zu ermöglichen. Ebenfalls ein grosser Teil war der Innenausbau des Dachstockes. Dieser wurde durch Trennwände in verschiedene einzelne Räume unterteilt. Weiter ist man nun dabei, Tonaufnahmen und Fotoshootings zu machen, Requisiten zu beschaffen, Dekorationen und Werbematerial zu gestalten etc.

Und schon bald, am 3. Dezember dieses Jahres soll es dann soweit sein und die Ausstellung wird eröffnet! Während des ganzen Monats Dezember haben die Besucher an mehreren Abenden in der Woche die Möglichkeit, in die Zeit vor rund 2‘000 Jahren einzutauchen und „live“ mitzuerleben, was sich damals in Bethlehem zutrug.

www.aufnachbethlehem.ch