Hat es schönes Wetter, dann können wir als Familie allen aus Frenkendorf - Füllinsdorf - Liestal nur das empfehlen, einfach auf den Bienenberg gehen. Die Natur, so kann man sagen, einfach grossartig. Jetzt im Herbst noch die Farbenpracht der Bäume und der Sträucher. So auch der Blick bis ins Badische hinein. Gewiss, so auch ins Aargauische. Z.B. Kaiseraugst. So der Blick nach Liestal, nach Frenkendorf und auch nach Füllinsdorf. Ein paar Bilder, so kann man sagen, hoffentlich bekommen einige Appetit. Und auch ein Restaurant hat es auf den Bienenberg, also verdursten wie auch verhungern unmöglich. Das wäre es in kurzen Worten. Viel Spass.