44 Erwachsene und zwei Hunde fanden sich am frühen Mittwochmorgen vom 29. März auf dem Bahnhof Killwangen ein, um die Monatswanderung in Angriff zu nehmen. Angesagt war eine Reise in das südliche Freiamt. Beim ersten Umsteigen in Lenzburg, stand gerade genügend Zeit für einen kurzen Kaffee zur Verfügung. Und dann ging die Fahrt weiter nach Mühlau, zum Ausgangspunkt der Wanderung. Als man nach kurzer Zeit in Mühlau aus dem Zug stieg, konnte bei bereits sommerlichem Wetter gestartet werden. Vorbei an ausgedehnten fruchtbaren Feldern mit stattlichen Bauernhöfen durchquerte man die Ebene und erreichte das Kloster Frauenthal. Hier wurde ein kurzer Halt eingeschoben und wer wollte konnte die wunderschöne Kapelle im Rokokostil besichtigen. Anschliessend folgte der Aufstieg auf den Höhenzug St. Wolfgang mit der prachtvoll restaurierten spätgotischen Kirche. Nach kurzer Wanderzeit, mit einer prächtigen Aussicht auf Rigi und Pilatus, war das Ziel, das Restaurant Wartstein in Hünenberg erreicht. Man liess sich in der lauschig eingerichteten Gartenwirtschaft nieder, wo bald darauf ein exzellentes Mittagessen serviert wurde. Nach einer Suppe in der Löwenkopftasse folgte ein schön angerichteter Salat und als krönender Abschluss ein Hackbraten mit Kartoffelstock und einem «Seeli» aus einer köstlichen Sauce. Nach einem Gespräch mit der jungen Köchin Jessica Thiehatten (Junior Olympiasiegerin im Kochen), welche für das feine Essen verantwortlich zeichnete, genehmigte man sich noch einen Kaffee bevor zur Nachmittagswanderung gestartet wurde. Quer durch Hünenberg führte der Weg zur Burgruine Hünenberg, wo einige Hinweistafeln auf die kriegerische Vergangenheit der Burg hinweisen. Bei Meisterswil folgte der Abstieg hinunter zur Eisenbahnbrücke welche die Reuss überquert. Hier legte man nochmals eine kurze Pause ein, bevor es weiterging zum Bahnhof in Oberrüti. Kurze Zeit danach kam der Zug angefahren, welcher die müde Wanderschar zurück nach Spreitenbach brachte.

Wandergruppe Spreitenbach