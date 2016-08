wht. An der ausserordentlichen Generalversammlung der Sportschützen Albisrieden-Urdorf ist Bruno Lässer als Aktuar in den Vorstand gewählt worden. Im Versammlungs-Hauptgeschäft wurden die beiden letzten Jahresrechnungen 2014 und 2015 einstimmig gutgeheissen.

Im Nachgang zur Handänderung der Schiessanlage-Liegenschaft im Bergermoos vom Eigentümer Feldschützen Urdorf-KK74 zu den Sportschützen Albisrieden-Urdorf mussten auf einen Entscheid der Steuerbehörde die Jahresrechnungen 2014 und 2015 den entsprechenden Richtlinien angepasst werden. Die bisherigen Vereinsbuchhaltungen waren gemäss einer kontroll-beauftragten Treuhandstelle absolut korrekt geführt, aufgrund der steuerrechtlichen Vorschriften mussten aber Belege, Kontierung und Bilanzausweise „steuerlich regelkonform“ aufgelistet werden.

Rechnungen abgenommen

An der von 21 Mitgliedern besuchten ausserordentlichen Generalversammlung unter der Leitung von Präsident Albert Buchwalder standen deshalb die überarbeiteten Jahresrechnungen 2014 und 2015 zur Diskussion und zur Abnahme bereit. Nach den ausgiebigen Erläuterungen von Finanzchef Hans-Rudolf Meier wurden beiden Jahresrechnungen einstimmig genehmigt und können nun der Steuerbehörde eingereicht werden. Damit sind jetzt auch die Grundlagen geschaffen, dass in einem weiteren Schritt das Gesuch um Steuerbefreiung eingereicht werden kann.

Gesunde Finanzen

Die Sportschützen Albisrieden-Urdorf stehen, trotz der bisher grossen finanziellen Investitionen im Zusammenhang mit den Renovationen der Anlage (Schiessstand, Schützenstube, Aufenthaltsraum) auf einem finanziell gesunden Fundament. Das Vermögen zeigt zum Jahresbeginn mit rund 191 500 Franken (davon sind 121 500 flüssige Mittel) ein beruhigendes Polster. Noch stehen aber weitere grössere Investitionen bei den Renovationsarbeiten, insbesondere beim Raum der ehemaligen 300-m-Anlage (Fassadenänderung mit dem Einbau von Fenster und Brandschutz) an.

Bruno Lässer Aktuar

Rund ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Monika Rapold konnte die Vakanz im Vorstand wieder besetzt werden. Neu nimmt Bruno Lässer (Affoltern a.A.) als Aktuar Einsitz in der fünfköpfigen von Albert Buchwalder präsidierten Vereinsleitung. Lässer ist aktiver Lizenzschütze und hat sich seit der letzten GV in sein neues Amt einarbeiten können. Mit der Wahl in den Vorstand schied er dagegen als Rechnungsrevisor aus. An seiner Stelle wurde als Nachfolgerin Conny Meier gewählt.

Termine

Zum Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung entschieden die Mitglieder im nächsten Jahr am Berner Kantonalschützenfest teilzunehmen. Termine in diesem Jahr im Bergermoos sind noch: 4.9 Cup; 15.10. Endschiessen; 21.10. Ab senden Volksschiessen (Lottomatch); 3.12. Chlausschiessen. - Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 1. März 2017 im Bergermoos statt.