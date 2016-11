Gottesdienst ist Tradition

Dass der Münsterchor, Bad Zurzach, an der jährlichen Generalversammlung den Sonntaggottesdienst mitgestaltet gehört schon fast zur Tradition.

Am Sonntag, den 30. Oktober 2016, war es an einem sonnigen und bunten Herbsttag soweit.

Nach dem kirchlichen Auftakt trafen sich alle Chormitglieder im Zurzacherhof um sich, nach der Begrüssung durch den Präsidenten, Roger Schneider, an einem feinen Zmittag zu stärken.

Ehrungen/Aus- und Eintritte

Im anschliessenden geschäftlichen Teil gaben die vielen Ehrungen einiges zu reden. Zu 5 bis 50 Jahren Chormitgliedschaft wurde applaudiert und Präsente überreicht. Auch zwei neue Ehrenmitglieder durften ernannt werden.

In der Sopran- wie auch in der Altstimme durfte jeweils ein neues Mitglied aufgenommen werden.

Weniger erfreulich waren die vier Austritte, welche bedauerlicher Weise bekannt gegeben werden musste.

Jahresbericht des Dirigenten

Viel Lob und Dank erhielten die Mitglieder durch den Dirigenten Jörg Hoffarth. Ihm sei bewusst, dass er viel vom Chor fordere, er aber auch sieht, dass sich die Mitglieder in der Qualität des gemeinsamen Singens stetig verbessern. Nicht selbstverständlich ist es, dass immer wieder die Bereitschaft vorhanden sei, sich auf Neues einzulassen. Und dass der Chor vor allem in den Singprojekten neue Gastsänger offen in ihren Kreis aufnehmen. Die Treue zum Chor und zum Singen zeigten, unter anderem, auch die vielen Ehrungen und Jubilare. Nachdenklich macht es, dass man langjährige Mitglieder verabschieden muss und man nicht weiss, ob diese wieder ersetzt werden können.

Denn ein Chor funktioniert nur gut, wenn er optimal ausbalanciert ist. Dies ist wie bei einem Akrobat auf dem Hochseil, der seine Nummer nur in guter Balance bewältigen kann.

Veränderung im Vorstand

In diesem Jahr standen Wahlen an.

Der bestehende Vorstand, Cordula Bausch, Marianne Gloor und Sabine Siebenhaar, wurden im Globo wieder gewählt.

Durch den Austritt von Filomena Marucci konnte durch Carmen Haumann ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden.

Der amtende Präsident, Roger Schneider, verkündete bereits an der letztjährigen GV, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird.

Durch Sabine Siebenhaar, Vicepräsidentin, konnte dieses Amt wieder besetzt werden.

Termine/Verschiedenes

Die laufenden Termine für das nächste Jahr wurden bekannt gegeben. Dabei fehlten natürlich die gesellschaftlichen Events wie, Maibummel, Chorreise und Claushöck, auf welche sich die Mitglieder immer freuen, nicht!

Vielen Chormitgliedern wurden unter diesem Punkt für ihre freiwillig geleistete Arbeit gedankt. Jeder trägt ein Teil des guten Gelingens im Münsterchor mit. Es ist nicht selbstverständlich und deshalb ist es gerade an so einem Anlass von grosser Bedeutung, dass dies offiziell erwähnt und verdankt wird.

Verabschiedung

Der im Traktandum verschobene Jahresbericht des Präsidenten wurden seine fast letzten Worte.

Anschliessend verabschiedete, die neu gewählte Präsidentin, den abtretenden Präsidenten, in dem sie sein Wesen und seine Markenzeichen etwas durchleuchtete und durchforschte.

Die GV wurde geschlossen und man konnte sich dem kulinarischen Teil wieder widmen. Bei vielen unterhaltsamen und regen Diskussionen wurde das Dessert zum krönenden Abschluss.