Wähl-Bar der SP Gränichen mit illustren SP-Wahlkandidatinnen und -kandidaten

Am Samstag, 1. Oktober, war auf dem Lindenplatz in Gränichen die Wähl-Bar der SP Gränichen zu finden, um mit aussichtsreichen SP-Kandidatinnen und -kandidaten Werbung in eigener Sache zu machen. Nationalrätin und Regierungsratskandiatin Yvonne Feri sowie Regierungsrat und erneuter Regierungsratskandiat Urs Hofmann suchten mit der Gränicher Bevölkerung das Gespräch, und auch amtierender Grossrat und erneuter Grossratskandidat Jürg Knuchel sowie Grossratskandidatin Claudia Mauchle zeigten sich kontaktfreudig und gingen auf die Passantinnen und Passanten zu. Viele Gränicherinnen und Gränicher liessen sich zu einem Kaffee und einem feinen Stück Zopf überreden und unterhielten sich angeregt mit der illustren SP-Gästeschar.

Die SP Gränichen wünscht den SP Kandidatinnen und Kandidaten viele Stimmen und ein erfolgreiches Wahlergebnis.