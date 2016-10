Gegen 400 Kinder erlebten kürzlich den 8. Waldtag für Oltner Schulen. Dieses Jahr waren das Bannfeld- und das Hübelischulhaus an der Reihe. Und wiederum ermöglichte der Verein Naturnetz Olten (früher Wald- und Umweltschule) in Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb der Bürgergemeinde sowie Sponsoren diesen Schultag in freier Natur. Von insgesamt neun Posten mit Waldpädagoginnen und Förstern absolvierten die Klassen jeweils stufengerecht deren drei, die Kindergärten deren zwei. Die Begeisterung sowohl der Leiter wie der Kinder war gross und hinterlässt zweifellos ihre Spuren.