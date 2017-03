Die Trachtengruppe Baden ist ein rühriger Verein, organisiert Veranstaltungen und beteiligt sich an kantonalen und schweizerischen Anlässen. Nun kommt es zu einem Wechsel im Präsidium: Nach elf Jahren umsichtiger Führung der Trachtengruppe tritt Elsbeth Ruch aus Baden einen Schritt zurück. An ihre Stelle wählte die Generalversammlung Mitglied Madeleine Staubesand aus Ennetbaden zuerst in den Vorstand und kürte sie anschliessend zur neuen Präsidentin. fs