Drei Klassen der Kantonalen Schule für Berufsbildung (KSB) in Aarau haben sich in der Weihnachtswoche für die Rechte von Mädchen und Frauen in Pakistan eingesetzt: Sie haben in der Stadt selbstgebackene Guezli an Passanten verkauft und auf die Hilfsorganisation „Living Education“ aufmerksam gemacht.

Der Verein „Living Education“ wurde vom Badener Lehrer und Einwohnerrat Dr. Yahya Bajwa gegründet. Er ermöglicht mit seinen Projekten, dass Mädchen und Frauen in Pakistan kostenlosen Zugang zu Bildungsangeboten von der Grund- bis zur Collegestufe bekommen und somit der Armut entfliehen können. Das Ziel ist es einerseits, Mädchen und Frauen verschiedener Religionen eine Chance auf Bildung zu geben sowie ihnen andererseits das zusammen Leben und zusammen Lernen zu ermöglichen, das bis heute unter normalen Umständen in Pakistan nicht vorkommt.

Durch den Einsatz der Lernenden des Teams A2 sowie der Unterstützung aus der Bevölkerung konnte der stolze Beitrag von CHF 1‘787,40 an „Living Education“ gespendet werden.