Vom 23. bis am 27. Januar verbrachten 32 Kinder der 4. und 5. Primarklasse Eiken zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen, Begleitern und J&S-LeiterInnen, fünf tolle, lustige und sicher auch unvergessliche Schneesporttage auf der Klewenalp.

Bereits am Montagnachmittag wurde bei strahlendem Sonnenschein topmotiviert Ski und Snowboard gefahren. Für einige Kinder war es eine absolute Premiere, sich diesen Sportarten zu widmen, doch taten sie dies mit grossem Elan.

Auch am Dienstag und am Mittwoch wurde bei schönstem Sonnenschein und beinahe frühlingshaften Temperaturen engagiert weitergeübt oder an der Technik gefeilt.

Am Donnerstagnachmittag fand das Ski- und Snowboardrennen statt. Die Bedingungen waren optimal, klare Sicht, Sonnenschein und gute Pistenverhältnisse. Die Kinder meisterten die gesamte Strecke mutig, kühn und möglichst in beiden Läufen gleich schnell, da nicht nur die schnellste Zeit, sondern auch die geringste Differenz Erfolg versprach. Die Sieger, wie auch alle anderen, liessen sich am Abend gebührend feiern und freuten sich über die schönen Urkunden und Preise.

Auch am Freitag zeigte sich die Klewenalp noch einmal von ihrer sonnigsten Seite, so dass der Morgen ein letztes Mal zum Ski- und Snowboardfahren vollumfänglich genutzt wurde. Obwohl einige Kinder gerne länger geblieben wären, musste am frühen Nachmittag die Heimreise angetreten werden.

Ein herzliches Dankeschön an den Gemeinderat Eiken, an die Sponsoren und alle Helferinnen und Helfer am Spaghettiessen, die durch ihr finanzielles oder anderweitiges Engagement mitgeholfen haben, dieses Lager zu ermöglichen.