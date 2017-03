Seit letztem Sommer bedient der Wurst-König, alias Marcel Neurauter, seine Kundschaft über Mittag an sorgfältig ausgesuchten Plätzen der Region. Ab 21. März bietet er seine Wurstkreationen jeweils Dienstags in Möhlin an.



Erstmals steht der mobile Grill-Stand des Wurst-Königs heute auf dem Gelände der Firma Rohrer im Gewerbepark Bata 10 in Möhlin. Geht es nach dem Willen des kreativen Jungunternehmers Marcel Neurauter, soll dies hier nun jeweils am Dienstag über Mittag zur Institution werden. Er hofft, auch in Möhlin bald auf eine treue Kundschaft zählen zu können und seine Kreationen, zu servieren. Genau so, wie er dies inzwischen jeweils Mittwochs in Frick, am Donnerstag auf dem Bözberg und am Freitag in Niederlenz tut. Auch an diesen Standorten hat er in den letzten Monaten seine Fangemeinde stetig vergrössert. Und dass man zu seinen würzigen Würsten keinen Senf benötigt, hat sich da längst herumgesprochen.