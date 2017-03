Rund 128 Turnerinnen und Turner sind zur GV am Freitag, den 3. März 2017 in der Mehrzweckhalle in Merenschwand erschienen. Die üblichen Traktanden wie Protokoll, Jahresberichte, Rechnungsablage und Jahresprogramm gaben kaum Anlass zur Diskussion.

Erfreulicherweise durften neun junge NeuturnerInnen in den Verein aufgenommen werden. Leider mussten wir jedoch auch elf Austritte verzeichnen.

Nach 4-jähriger Vorstandstätigkeit hat sich Ramon Odermatt entschieden im Vorstand als Wirtschaftschef zu demissionieren. Neu ist die Wirtschaft nicht mehr im Vorstand vertreten. Sie wird jeweils mit den OK’s organisiert. Bei den Leitern demissionierten Tim Strebel (Leichtathletik) und Jürg Schäublin (Männer).

Einer der Höhenpunkte waren die Ehrungen. Es konnten Roman Strebel für 25-Jahre Mitgliedschaft, Ruth Niederberger für 30-Jahre Mitgliedschaft, Anita Meier für 35-Jahre Mitgliedschaft, Huwiler Franz für 45-Jahre Mitgliedschaft, Hans Burkart für 50-Jahre Mitgliedschaft, Anton Andermatt und Josef Nogara für 55-Jahre Mitgliedschaft und Otto Käppeli für 60-Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Ebenfalls wurden Ruth Niederberger und Roman Strebel zum Ehrenmitglied ernannt. Den Jubilaren nochmals herzliche Gratulation!

Der Präsident bedankt sich bei allen, die den TV Merenschwand in irgendeiner Form unterstützen. Als nun einer der grössten Turnvereine in der Umgebung hoffen wir, dass an den letztjährigen sportlichen Erfolgen angeknüpft werden kann und der TV Merenschwand weiterhin an der Spitze mitturnen wird.

Weitere Infos unter: tvmerenschwand.ch