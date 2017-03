Bei schlechter Witterung fand zum 15-mal der Pizzaplausch der Jugi Eiken im kulturellen Saal statt.





Es wurden über 260 Pizzen verkauft was ein neuer Rekord bedeutete.

Auch der zum zweiten Mal angebotene Lieferdienst wurde von der Eiker Bevölkerung rege genutzt.

Ein herzliches Dankeschön an die Dorfbevölkerung von Eiken die das möglich machte.



Ein Dank an die Familie Bongo aus Stein für die feinen Pizzas.



Ein weiterer Dank an alle Jugi Kinder, der Damenriege wie dem Turnverein für ihren super Einsatz.



Zu guter Letzt noch ein grosses "Merci" an den neuen Hauptjugileiter Gilgen Daniel alias Chrusi der den Pizzaplausch ohne grosse Schwierigkeiten organisierte und koordinierte.