Bereits zum 20. Mal öffnet der Samichlaus in Boswil die Türe seines Häuschens für die grossen und kleinen Besucher. Das Hüsli ist weit über die Grenzen des Freiamtes bekannt und lockt Jahr für Jahr viele Besucher aus der ganzen Schweiz nach Boswil. Die Kinder können mit den Schmutzlis Holz sägen, Ruten binden, beim Ausstechen von Mailänderli helfen, diese werden im Ofen danach frisch gebacken. In der warmen Hütte erzählt der Samichlaus für alle eine Adventsgeschichte. Selbstverständlich haben die Schmutzlis für alle Nüssli, Mandarinli und heisse Getränke vorbereitet. Der Samichlaus mit seinem Gefolge freut sich auf viele grosse und kleine Besucher. Das Hüsli ist am Samstag und Sonntag, 26. und 27.11.2016 jeweils von 16.00 bis 19.30 Uhr geöffnet. Da die Parkplätze im Wald beschränkt sind, bittet der Chlaus alle motorisierten Besucher den Shuttlebus ab dem Feuerwehrmagazin in Boswil zu benützen.