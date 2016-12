(rf) Für den fünften Spieltag fuhr das Herren 1 am morgen früh nach Oberbüren in den Kanton St. Gallen. In der ersten Partie, was gleichzeitig das letzte Vorrundenspiel war, ging es gegen den UHC Zuzwil-Wuppenau und anschliessen traf man zum Rückrundenauftakt auf den Kantonsrivalen Wild Goose Will-Gansingen.

Anpfiff des ersten Spiels war um 09.00 Uhr. Lengnau startete mit zwei Linien und liess den ersten Block pausieren. Zuzwil ging mit 2 Toren in Führung, doch die Lengnauer blieben ruhig und spielten ihr Spiel weiter. Dies wurde mit dem Ausgleich belohnt. Vor der Pause konnte dann aber Zuzwil doch nochmals mit zwei Toren nachlegen und so ging es beim Stand von 2:4 aus Sicht der Lengnauer in die Pause.

Nach der Pause brachte man auf Lengnauer Seite die erste für die dritte Linie in Spiel. Es war dann auch der ersten Linie vorbehalten, denn Anschlusstreffer zu erzielen. Bald darauf erfolgte der Ausgleich und weitere Tore zu einer 6:4 Führung. Gegen den Schluss wurde der Gegner gezwungen mehr Risiko zu nehmen, was den Lengnauern ermöglichte zu kontern. Von eben diesen Kontern wurde dann drei erfolgreich abgeschlossen zum Schlussresultat von 9:4.

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen Wild Goose Will-Gansingen, einen direkten Playoffkonkurrenten. Die Gänse waren ebenfalls verhalten in die Saison gestartet und waren auf Punkte angewiesen. Doch auch die Lengnauer wussten, dass sie durch einen Sieg im besten Falle den Abstand auf die Nichtplayoffplätze vergrössern können.

Dementsprechend verhalten startete die Partie. Beide Teams gaben dem Ball viel Sorge und nahmen wenig Abschlüsse. Doch nach einem Verteidigungsfehler auf Seiten der Lengnauer konnte Gansingen das Score eröffnen. Als Gansingen dann einen Freisstoss zugesprochen erhielten, ersetzten sie ihren Torwart durch einen vierten Feldspieler. Der Abschluss ging aber in die Lengnauer Mauer und als die Lengnauer dann den Schuss Richtung leeres Tor brachten, sprang ein Spieler des Gegners vor dem leeren Tor auf um den Gegentreffer zu vermeiden. Die Folge war klar, Penalty. Dieser konnte souverän verwandelt werden und das Spiel ausgeglichen werden. Nur wenig später versuchte Gansingen aus dem laufenden Spiel mit 4 Spielern anzugreifen, doch der Ball wurde abgefangen und zur 2:1 Führung für die Lengnauer verwertet. Nun flachte das Spielgeschehen wieder ein wenig ab und bis zur Pause geschah nichts Erwähnenswertes mehr.

Der Start ins zweite Drittel missling den Lengnauern dann aber leider. Nachdem man denn Ball gut zirkulieren liess versprang der Ball und ein Gegenspieler konnte allein aufs Tor laufen. Dieser liess sich die Chance nicht nehmen und erzielte den Ausgleich. In der Folge hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Wiederum war es den Lengnauern vorbehalten den nächsten Treffer zu erzielen und erneut in Führung zu gehen. Doch auch auf diese Führung hatten die Gansinger eine Antwort und konnten das Spiel ausgleichen. Gegen den Schluss der Partie versuchte Lengnau noch mit 4 Feldspielen den Sieg einzufahren, doch es wollte nicht an diesem Tag und so trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Anhand der Spielanteile können beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein.

Mit der Ausbeute von 3 Punkten kann man aus Lengnauer Sicht zufrieden sein. In der Tabelle steht man nach wie vor auf dem 4. Rang, jedoch neu mit 3 Punkten Vorsprung auf den nichtplayoffberechtigten 5. Rang, da das vor dieser Runde punktgleiche Regensdorf keine weiteren Punkte einfahren konnte.

Die nächste Meisterschaftsrunde findet am 18.12.2016 in Spreitenbach statt, wo man um 09:55 Uhr auf Cazis trifft und um 12:40 auf Zuzwil-Wuppenau. Die Mannschaft würde sich freuen, wenn einige den Weg in die nahegelegene Halle finden würden.



Es spielten: Robin Schmidhalter (T), Dominik Baldinger (T), Valentin Müller©, Marc Baumann, Matthias Rohner, Roger Felder, Thomas Näf, Daniel Heule, Jan Suter, Remo Saggiorato, Aaron Kohling, David Bründel, Jeremias Baldinger

- Roger Felder