Generalversammlung FTV Schafisheim

Zur Jubiläums- Generalversammlung konnte Co- Präsidentin Yvonne Sandmeier insgesamt 26 Mitglieder, darunter auch 2 Ehrenmitglieder, und die Delegationen der turnenden Vereine im Lindensaal des Gemeindehauses begrüssen. Leider musste ein Austritt zur Kenntnis genommen werden. Mit den Jahresberichten wurden Rückschau auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres gehalten. Die Jahresrechnung wurde mit einem Gewinn genehmigt. Im Jahresprogramm steht als Nächstes das Führen der Kaffeestube in der Gärtnerei Vogel, am „Tag der offenen Tür“, an. Ein weiterer wichtiger Anlass wird die 4-tägige Vereinsreise nach Venedig sein. Am Jugendfest vom 7.-9. Juli wird der FTV nebst dem Engagement in der Festwirtschaft, auch einen Reigen vorführen, im Rahmen des Unterhaltungsabends der Dorfvereine. Der Höhepunkt wird die im Herbst stattfindende Feier zum 50 - jährigen Jubiläum des Vereins sein. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt, wie auch die Leiterinnen. Neu als Rechnungsrevisorin wurde Beatrice Baumann gewählt.

Der Höhepunkt der Versammlung war ein aussergewöhnliches Jubiläum. 1967 ist Josy Bär in den Frauenturnverein eingetreten und ist sogleich ein Gründungsmitglied. Ein grosses Ehrenjahr für ein immer noch aktives Mitglied. Als Dank für ihre langjährige Treue wurde sie mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Dorli Lienhard konnte für 25 –jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt werden. Präsente erhielten verschiedene Turnerinnen für spezielles Engagement für den Verein und 9 Turnerinnen wurden ausgezeichnet für fleissigen Turnstundenbesuch. Beim gemütlichen Nachtessen liessen wir die Jubiläums-GV ausklingen. (DF)