Der Turnverein Wölflinswil feiert dieses Jahr das 85. Jubiläum und ging mit 43 Mitglieder auf eine Jubiläumsreise nach Budapest. Am Donnerstag, den 8. September, ging es um 7:00 Uhr mit dem Car an den EuroAirport in Basel, wo gleich darauf das Flugzeug nach Budapest abhob. Nach einem ruhigen Flug und einem kurzen Transport zum Hostel ging es bereits zur Besichtigung der Schnapsbrennerei «Unikum». Nach der spannenden Führung und einer kurzen Degustation ging es direkt zum gemeinsamen Nachtessen. Nach einer kurzen Nacht besammelte sich der Turnverein am nächsten Morgen bereits um 9:00 Uhr zu einer drei Stündigen Stadtführung durch ganz Budapest. Am Nachmittag stand ein weiteres Hightlight auf dem Programm: eine Tour mit einem Amphibien Fahrzeug auf der Donau. Am zweiten Abend konnten die Turner individuell zu Abendessen und in den Ausgang gehen. Der nächste Morgen konnte zum Shopping oder zum Erkunden der schönen Stadt genutzt werden. Am Nachmittag traf sich der Turnverein wieder und machte sich auf den Weg in das «Széchenyi-Heilbad», eines der grössten Badekomplexe in Europa. Nach dem letzten gemeinsamen Nachtessen und ritterlicher Atmosphäre im «Sir Lancelot» brach auch schon die letzte Nacht in Budapest an. Um 9:40 Uhr startete der Rückweg nach Wölflinswil. Der Turnverein traf um 16:00 Uhr gesund und fröhlich auf dem Dorfplatz ein. Man kann auf eine gelungene und super organisierte Jubiläumsreise zurückschauen.