Am Donnerstag den 20. Oktober sind wir mit dem Swiss Team nach Frankfurt gereist und haben unser Quartier bezogen. Am Freitag morgen haben wir uns registriert und das Gewicht kontrolliert. Am Abend ging es dann los mit den Muaythai Kämpfe und unser Reto Häfeli stand dann im Finale gegen einen Italiener. Nach einem guten Kampf hatte er leider knapp nach Punkte verloren und sich die Silber Medaille geholt.



Am Samstag ging es dann weiter mit den K1 Kämpfe und unsere Ponsagon Gym Baden Jungs haben sich 2 x Silber und einmal Gold geholt.



Reto Häfeli hat im K1 Final gegen einen starken Franzose nach einer Extra Round nach Punkte knapp verloren. Er holte sich somit die Silber Medaille.



Levin Jud hatte sich im Halbfinal am Knie verletzt. Im Finalkampf kickte sein Gegner aus Italien mit einem Low Kick auf das verletzte Knie und Levin musste leider aufgeben. Trotzdem super Leistung und die Silber Medaille war hart erkämpft.



Daniel Egloff holte sich nach einem erfolgreichen Sieg gegen einen Ungarn die Gold Medaille.



Am Sonntag fuhren wir dann retour in die Schweiz und wir vom Ponsagon Gym Baden sind sehr stolz auf die Leistung der Jungs.



Danke an das gesamte Swiss Team und alle die mitgekommen sind.



Ouss