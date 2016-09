Am Samstag 1. Oktober 2016 gehen über 50 Kinder und Jugendliche ins Lager BLOWN - BLasOrchester-Woche Niederwil. Es ist bereits das dritte Lager. In einem tollen Lagerhaus auf den Flumserbergen, werden während einer Woche anspruchsvolle Stücke eingeübt.

Unter der Lagerleitung von Rolf Rippmann und dem musikalischen Leiter Sandro Oldani, werden die Teilnehmenden Ihr Können weiter ausbauen. Das Resultat werden sie am Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle Niederwil AG am Samstag 8. Oktober 2016 zeigen.

Verantwortlich für das Lager zeichnet der Verein Jugend- & Musikförderung Niederwil VJMN, welcher Kinder und Jugendliche im blasmusikalischen Bereich unterstützt und fördert.

Informationen zum Abschlusskonzert

Konzertlokal: Mehrzweckhalle Niederwil

Türöffnung und Kaffeestube ab 18.00 Uhr

Konzertbeginn 19.00 Uhr

Nach dem Konzert gemütliches Beisammensein in der Kaffee-Stube.

Eintritt frei / Kollekte

Weitere Informationen über den Verein: www.vjmn.ch