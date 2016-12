Adventsmarkt 2016

Voller Vorfreude fand sich am Samstagabend nach Ladenschluss die Standbaugruppe des Gewerbevereins Suhr im Zentrum ein. Die erfahrenen Helferinnen und Helfer erstellten die Infrastruktur für den beliebten Adventsmarkt. Das fleissige Team der EWAG Suhr tauchte bereits drei Stunden später die Marktstände in stimmungsvolles Licht. Am frühen Sonntagmorgen begannen die 40 Ausstellerinnen und Aussteller jeden einzelnen Stand festlich zu schmücken. Liebevoll präsentierten sie ihre kostbaren Arbeiten und Geschenkideen der Punkt 11 Uhr heran strömenden Besucherschar. In Handarbeit gefertigte Kunstwerke aus verschiedensten Materialien, salzige und süsse Köstlichkeiten, weihnachtliche Dekorationen, Holz-Schnitzarbeiten und Shropshire-Wurst aus dem heimischen Forstbetrieb, Schmuck, Taschen, nordische Raritäten, duftende Teemischungen, warme Kerzenlichter und vieles Mehr. Das Angebot war für Gross und Klein eine wahre Pracht und (Vor-)Freude. Das beliebte Gratiskarussell und die Bastelecke waren genau so gut besucht wie der traditionelle Marronistand des Markt-OK. Punsch, Glühwein und Hochkarätiges erwärmte nicht nur die klammen Finger. Kulinarisch reichte das Angebot von Grillwurst über Raclette und Risotto bis zu Suppe im Brot.

Um 17 Uhr machte der Samichlaus halt in Suhr auf seinem langen Weg durch die Nacht. Reichlich belohnte er denn auch die vielen Kinder die extra ein Versli gelernt hatten. Mit Mandarinen und Nüssen aus seinem grossen Sack zogen bald auch die Kleinsten überglücklich von dannen. .

Es war wiederum ein erfolgreicher Adventssonntag. Die unzähligen Stunden der Fronarbeit wurden schliesslich durch die hohe Besucherzahl und die strahlenden Augen belohnt. Unseren Helfern, Ausstellern, Gönnern, Sponsoren und allen kleinen und grossen Besucherinnen und Besuchern danken wir für Ihre grosse Unterstützung und ihre Treue. Wir wünschen Ihnen eine friedliche Adventszeit und ein gesundes Neues Jahr. Ihr Vorstand des Gewerberein Suhr.