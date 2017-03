Die SVP Ortspartei Windisch lud am Montagabend zum öffentlichen Vortrag «Sieben Märchen zur Energiestrate­gie» mit Lukas Weber.

SASKIA ITEN:

«Wir packen die heissen Themen an», verspricht die SVP Ortspartei Win­disch in ihrem Vortragsprogramm. Dazu organisiert der Vorstand immer wieder öffentliche Referate im Res­taurant Sonne Windisch. Anschlies­send an die ordentliche Generalver­sammlung vom 30. Januar hielt Lukas Weber, Geschäftsführer von alliance énergie, einen Vortrag zum Thema: «Sieben Märchen zur Energiestrate­gie». Ortspartei­Präsident Frederik Briner betonte: «Ein topaktuelles und brisantes Thema.»

Ist Energiestrategie zumutbar?

Am 21. Mai dieses Jahres wird über die Initiative «Energiestrategie 2050» abgestimmt. Begriffe wie Ressour­censchonung, Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit begegnen uns heute überall im Alltag. Da stellt sich die Frage: Was stimmt – und was stimmt nicht? Lukas Weber ist Geschäftsfüh­rer von alliance énergie, einem über­parteilichen Netzwerk mit 2500 Mit­gliedern aus Wirtschaft und Politik. Weber ist bekennender Gegner der Energiestrategie 2050 und überzeugt, dass diese bei einer Annahme die be­währte Schweizer Energieversorgung zerstören wird. Er beteuert: «In die­sem Anliegen hat sich das Parlament getäuscht.» Die Energie der Zukunft könne noch nicht festgelegt werden, dazu müssen die wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen abgewar­tet werden. Ein vorschneller Be­schluss in Bezug auf die Energiemass­nahmen bedeute ausufernde Kosten, ergänzt der Ingenieur. Auch in der Sonnen-­ und Windenergie sieht er zur­ Zeit keine Lösung: «Wir verfügen noch nicht über die nötigen Stromspei­cher.» Mit einem Schmunzeln fügt Weber an, dass auch Angela Merkels Energiewende kein Vorbild für die Schweiz sein könne. Dass ihr Credo: «Wir schaffen das!» nicht ganz auf­gehe, habe sich ja bereits bestätigt.