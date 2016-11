Bereits zum 134. Mal trafen wir uns Mitte September, jeweils zu einem Ausflug oder einer Wanderung. Dieses Mal befand sich unser Reiseziel im Neuenburger Jura. Unser Weg mit Kleinbus und Chauffeur, führte uns über Twann, wo wir uns mit Kafi und Gipfeli stärkten, via Val-de-Travers, Couvet zum Ziel Creux du Van. Bei schönstem Wetter genossen wir die imposante Aussicht und den Apéro. Nach dem feinen Mittagessen fuhren wir weiter nach la Chaux de Fonds, wo wir das Uhren-Museum besuchten. Eine eindrückliche Zeitreise. Auf unserem Heimweg durfte der obligate Kafi/Bier-Halt nicht fehlen. So kamen wir abends wohlbehalten und mit vielen schönen Eindrücken und Erinnerungen zuhause an. Ein herzliches Dankeschön an die Reiseleitung und unseren Chauffeur.

RN&TN