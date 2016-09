Vom 20. - 22. September 2016 organisiert der Familienverein die Herbstedition der allseits beliebten Urdorfer Baby- und Kinderkleiderbörse in der neuen reformierten Kirche. Einmal mehr heisst es also Schränke, Keller und Estriche räumen und die zu klein gewordenen Wintersachen der Kinder an die Börse bringen.

Am Dienstag, 20. September von 17h30 bis 19h30 können Winterkleider, saisonale Schuhe, Wintersportsachen aber auch Spielsachen und Kinderbücher direkt zur reformierten Kirche an die Weihermattstrasse 40 gebracht werden.



Am Mittwoch, 21. September von 18.00 – 21.00 Uhr und am Donnerstag, 22. September von 09.00 – 10.30 Uhr findet dann der Verkauf statt.

Weitere Informationen finden sich unter: www.favu.ch/boerse