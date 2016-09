Am vergangenen Samstag fand in der neuen und noch nicht offiziell eingeweihten Halle Sandgruben in Basel der Meisterschaftsstart der U16A-Junioren statt. Gegner war kein geringerer als der letztjährige Schweizermeister SV Wiler-Ersigen. Eine klare Sache für den Favoriten? Keineswegs! Mit ein bisschen mehr Abschlussglück und Kaltblütigkeit wäre Aargau United mit mindestens einem Punkt nach Hause gefahren.

Ausgeglichene Startphase

Wie zu erwarten war, nahm der SV Wiler-Ersigen das Spiel in die Hand. Zur Überraschung aller führten die Aargauer jedoch nach bereits drei gespielten Minuten mit 1:0. Notter spielte den Ball scharf vom linken Eckpunkt zur Mitte und Roth lenkte unhaltbar zur umjubelten Führung ein. Doch der Ausgleich folgte nur zwei Minuten später. Durch einen unnötigen Ballverlust beim Spielaufbau entstand eine Überzahlsituation, die SV Wiler-Ersigen kaltblütig ausnutzte. Der Gegner machte in der Folge zwar das Spiel, doch die gesamte Abwehr der Aargauer stand solide und hielt den Ball mehrheitlich ausserhalb der Gefahrenzone. Mitunter gelangen dem Aussenseiter immer wieder sehenswerte Konter und um ein Haar konnte Meyer auf Zuspiel von Lüscher in der 17.Minute nicht vollenden.



Es entwickelte sich ein ausgeglichenes und faires Spiel und die Schiedsrichterbrüder Biland mussten über das gesamte Spiel keine einzige Strafe aussprechen. Ein Kompliment an beide Mannschaften.

UAU kam anschliessend zu weiteren Chancen im Zweiminutentakt, doch immer wieder fehlte knapp vor dem Tor die guten Möglichkeiten in zählbares umzuwandeln. So nutzte der Titelverteidiger ihrerseits einen Konter zum 1:2 und erhöhten anschliessend durch einen verdeckten Schuss zum 1:3. War es das schon, fragten sich auch die vielen angereisten und lautstark unterstützenden UAU Fans. Nein, war es nicht. Der Schuss von Frédérickx, nach einer sehenswerten Ballstaffette des ersten Blockes, ging nur knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei und leider wurde auch die mustergültig ausgeführte Kombination von Lüscher/Meyer nicht belohnt.



Umkämpfte Schlussphase



Gleich zu Beginn des Schlussdrittels sprintete Käppeli fast übers ganze Feld, hievte den Ball zwischen die beiden Verteidiger, kam aber knapp nicht zum Abschluss. Auch Lüscher konnte in einer ähnlichen Situation erst im letzten Moment der Ball weggespitzelt werden. In der 49. Minute verzog Notter aus aussichtsreicher Position erneut. Der Ball verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter. Schade, der Zeitpunkt des Anschlusstreffers wäre wohl günstig gewesen, denn UAU bot dem grossen SV Wiler-Ersigen wirklich Paroli. Stattdessen erhöhte der Favorit auf 1:4, als ein Ball nach einem Pfostenschuss via die Maske von Häfeli den Weg ins Tor fand. Praktisch im Gegenzug gelang dann Notter auf Zuspiel von Frédérickx der längst verdiente zweite Treffer. Es blieben noch fünf Minuten für die Schlussoffensive. Das Ersetzten des Torhüter in den Schlussminuten zahlte sich schlussendlich auch aus, der Anschlusstreffer von Suter war sehenswert, zu mehr reichte es der U16A an diesem Tag in Basel gegen ein noch nicht ganz überzeugendes Wiler Ersigen jedoch nicht. Die Leistung der Aargauer macht allerdings definitiv Lust auf mehr.



Unihockey Aargau United – SV Wiler-Ersigen 3:4 (1:1 0:2 2:1)

Sandgruben, Basel. 50 Zuschauer. SR F. Biland / S. Biland

Tore: 3. Roth (Notter) 1:0, 4. Wiler 1:1, 29. Wiler 1:2, 31. Wiler 1:3, 54. Wiler 1:4, 55. Notter (Frédérickx), 60. Suter

Strafen: keine

Aufstellung Aargau United: Häfeli, Zgraggen – Käppeli, Roth, Hirsch, Bachmann, Suter, Vollenweider, Notter, Lüscher, Nauer, Baschnagel, Eser, Meyer, Frédérickx, Wildi, Oetiker , Fischer

Bemerkungen: Aargau United ohne Baumli