Frick.- „Liebe Presseleute schreibt doch bitte ein paar Worte über diese grossartigen Menschen. Über die pflegenden Töchter, Söhne und Partner, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass ihre Liebsten im vertrauten Umfeld alt werden können.“



Gelebte Barmherzigkeit

Ihre Ansprache am Jubiläumsfest der Tagesstätte für Betagte in Frick widmet Regula Kiechle den pflegenden Angehörigen. Die Geschäftsführerin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Aargau betont, dass die Tagesstätte nebst den Besuchern selbst, vor allem auch für die Entlastung der Angehörigen da sei. Dieser Meinung ist auch Pfarrer Thomas Sidler, der Präsident der Benz’schen Stiftung Frick, welche die Tagesstätte zusammen mit dem SRK Aargau führt. „Die Tagesstätte ist ein Werk der gelebten Barmherzigkeit“, so Sidler, „ein zweites zu Hause für ältere Mitmenschen.“

Unter den rund 70 Besuchern, die an diesem sonnigen Samstag die selbstgebackenen Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen geniessen, befinden sich auch die 24 freiwilligen Betreuer der Tagesstätte. An unterschiedlichen Posten im Gebäude und im weitläufigen Garten erzählen sie den Besuchern vom Tagesablauf in der Tagesstätte. In der Woche der offenen Tür vor dem Fest haben sich bereits 40 Personen dieses Programm live angesehen. „Viele haben sich über die noch freien Plätze in der Tagesstätte informiert“, freut sich Leiterin Astrid Schreiber. Sie hofft, dass die Tagesstätte in Zukunft noch mehr Gäste willkommen heissen kann.



Vom Kindergarten zur Tagesstätte

Für Schreibers Vorgängerin und Gründerin der Tagesstätte, Schwester Sonja Kugler, ist bereits die bisherige Entwicklung ein grosser Erfolg. Bei Wurst und Brot tauscht sie sich am Fest mit den langjährigen freiwilligen Betreuer der Tagesstätte über die Anfangszeiten aus. „Als wir vor etwas mehr als zehn Jahren die Idee zur Gründung der Tagessstätte hatten, stand hier noch der erste Fricker Kindergarten“, erzählt sie. Seit 1939 war dieser von den Baldegger Schwestern geleitet worden. „Nach dem Jahr 2000 gab es in Frick aber immer weniger Kinder und immer mehr alte Menschen.“ So habe der demografische Wandel zur Gründung der Tagesstätte für Betagte geführt.

Eine Erfolgsgeschichte nicht nur für die Mitarbeitenden und Freiwilligen, sondern vor allem auch für die 174 Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige, die in den letzten zehn Jahren vom Angebot der Tagesstätte Gebrauch machten.



Für Interessierte gibt es in der Tagesstätte in Frick kostenlose Schnupper-tage. Anmeldungen oder sonstige Anfragen werden gerne von der Leitung in Frick entgegengenommen: leitung.tagesstaette@srk-aargau.ch oder telefonisch unter 062 871 09 62.