Bei schönstem Herbstwetter öffnete die 2. Spielwarenbörse der kath. Frauengemeinschaft Windisch am 12. November ihre Türen.

Pünktlich treffen die jungen AnbieterInnen, begleitet von Familienmitgliedern, in den vorbereiteten Räumlichkeiten des kath. Kirchenzentrums ein. Die leeren Tische, beschriftet mit den Namen der Angemeldeten , werden liebevoll mit bunten Spielsachen belegt. Wo der Platz nicht genügt, wird der Boden ebenfalls zum Ausstellungsplatz. Bücher, Fahrzeuge, Filme, Kuscheltiere, Schmuckperlen, Bastelbögen, Verkehrszeichen, Schmetterlinge, Küchen, Puppenkleider, Legobausätze für Profis, Puzzles, Puppenzimmer-Zubehör. Alles was ein „spielzeuginteressiertes“ Herz begehrt findet sich im Angebot.

Erfreulich ist die hohe Zahl der AnbieterInnen. Ebenso, die Tatsache, dass sich Teenager und ältere Jugendlichen angesprochen fühlen und voller Begeisterung ihre Spielsachen aus Kindertagen zum Verkauf anbieten. Erwartungsvoll sitzen die VerkäuferInnen hinter ihren Tischen und warten auf die potentiellen Käufer und Käuferinnen. Schon bald wechseln Spielsachen ihre Besitzer und die Kassen klingen. Ab und zu wird sogar um den Preis gefeilscht. Die Kinder freuen sich über ein paar Batzen mehr in ihrer Hand, obwohl eine gewisse Wehmut um ihre Spielzeuge oder Gefühle an einstige Glücksmomente sich auf ihren Gesichtern zeigt. Zwischendurch nutzen Kinder wie Erwachsene, Käufer wie Anbieter das kulinarische Angebot: Süssigkeiten, Obst, warme und kalte Getränke, Hot Dog, Pizza. Der Erlös aus dem Verkauf der Verpflegung wird an „Helfen Sie helfen“ gespendet. Ebenso die Spielsachen, die den Heimweg nicht mehr antreten. Diese gehen an bedürftige Kinder in der Ukraine.

Schnell verrinnt die Zeit. Die zurück gebliebenen Spielsachen verlassen mit ihren Besitzern die Börse, die Tische werden abgeräumt, die Räumlichkeiten aufgeräumt. Die Beteiligten gehen um eine Erfahrung und hoffentlich ein Paar Batzen reicher nach Hause und freuen sich bestimmt auf die Börse 2017. Mundpropaganda erwünscht.