Auf Einladung des Frauenmorgen Kölliken referierte Therese Lechner im Kirchgemeindehaus Arche in Kölliken über die Cappuccino-Momente im Leben. Die eidg. dipl. psychosoziale Beraterin mit eigener Praxis in Rorschach verglich die Komponenten eines richtig guten Cappuccinos mit dem täglichen Leben. Die Mischung und Menge der Kaffeebohnen stellt die Arbeits-Alltags-Mischung dar, die bitter und stark (anspruchsvoll), aber auch eine dünne fade Brühe (langweilig) sein kann. Sie stellte die Frage, ob die eigene Mischung ausgewogen ist? Ob man über- oder unterfordert sei? Wie müsste die Mischung aussehen, damit der Cappuccino richtig schmeckt?

Zu einem guten Cappuccino gehört aber auch der Milchschaum, das Highlight. Er sorgt dafür, dass die zu bittere Bohnenmischung milder und erträglicher wird, und gibt sogar der dünnen Mischung einen anderen Geschmack. Übertragen heisst das: wie erhole ich mich? Was tut mir gut? Was sind die Highlights in meinem Leben, für die ich keinen Termin in der Agenda brauche?

Die Besucherinnen des Frauenmorgen bekamen zwischendurch immer wieder Zeit, um sich diesen Fragen zu stellen, sich auszutauschen und darüber nachzudenken. Doch zu einem guten Cappuccino gehört auch noch etwas anderes: die Kaffeetasse bzw. ein Gefäss. Ohne Tasse, im übertragenen Sinne der Glaube an Jesus Christus, der einen trägt und hält, kann man den Cappuccino nicht geniessen, denn er würde einem durch die Finger rinnen, egal wieviel Kaffee und Milchschaum man in die hohle Hand giesst. Sehr eindrücklich führte Frau Lechner dies mit ihren Händen und ihrem Cappuccino vor.

Die Referentin gab den Zuhörerinnen noch weitere Tipps mit auf den Weg, die man sich in den Cappuccino-Momenten bewusst machen sollte: ein dankbarer Blick auf alles, was bereits erreicht wurde, also auch auf die Zwischenschritte und nicht erst dann, wenn alles perfekt erledigt ist. Den Augenblick mit allen Sinnen erleben, das Tempo bewusst verlangsamen und im Jetzt leben, damit die vielen kleinen, stärkenden Momente überhaupt wahrgenommen werden können. Es tut gut, diese Anregungen mit in den Alltag zu nehmen. Damit lässt sich bestimmt auch die kommende kältere und dunklere Jahreszeit aufhellen.