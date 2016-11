„Die Umwelt geht uns alle an“ sagte sich die CVP Niederwil-Nesselnbach und besuchte am Samstag-Vormittag, 5. November, mit einer Gruppe von rund 20 Personen die Umweltarena in Spreitenbach. In den spannend inszenierten Ausstellungen erhielten die Besucher Auskunft auf die vielfältigen Fragen aus den Berührungspunkten Mensch und Umwelt. Die Ausstellung regte aber insbesondre auch zum Nachdenken an. Wie lassen sich unsere Bedürfnisse in Sachen Wohnen, Mobilität, Energie usw. mit der Umwelt vereinbaren? Die Ausstellung hat bleibende Eindrücke bei allen Besuchern hinterlassen und die meisten von ihnen werden die Umweltarena wohl nicht zum letzten Mal besucht haben.