Nach einer eher mässigen Leistung letzten Sonntag gegen Rheinfelden (trotzdem 3:0 Sieg) traten wir am Samstag 26.11. in Kaisten gegen Smash 05 an. Das gegnerische Team war frisch von der 5.L. aufgestiegen und sehr jung. Dennis vorhergehende Einschätzungen trafen ziemlich genau auf sie zu. Sie waren kämpferisch aber auch sehr launisch. Sie hatten sehr gute Phasen aber auch sehr schlechte. Leider traf dies auf uns genau so zu und so wurde es ein Match mit unglaublichen Höhen und Tiefen.

Die Service der Gegner waren relativ gut, sehr flach und dadurch nicht ganz einfach in der Abnahme. Wir taten uns aber zu schwer damit und machten im ersten Satz enorm viele unnötige Eigenfehler. Die Abnahmen waren zu weit weg vom Netz, die Pässe auch und so konnten wir keinen Druck aufbauen. Dazu kamen sage und schreibe ca. 10 Servicefehler! Den Satz schenkten wir mit 20:25 dem Gegner.

Dennis war sauer, wir alle unzufrieden. Wir mussten dringend unsere Strategie ändern und insbesondere die Servicefehler minimieren.

Der zweite Satz verlief vergleichsweise gut. Wir konnten etwas mehr Punkte rausholen sowohl im Service als auch mit intelligenteren Angriffen. Die Laune auf dem Feld stieg, wir wurden fast etwas überheblich. Mit 25:16 ging der Satz an uns, doch im dritten holte uns die Realität gleich wieder ein. Es war ein Kopf-an-Kopf Rennen und die Emotionen schlugen hoch. Gegen Ende des Satzes wurde es enorm laut in der Halle. Glücklicherweise verloren wir die Nerven nicht und gewannen mit 25:23.

Der vierte und letzte Satz war mehr eine Pflichtübung. Mit 25:14 konnten wir ihn holen. Gespielt hatten wir eine halbe Ewigkeit, weshalb wir auch nicht erwarteten, dass der Match des Herren 1, die neben uns spielten, noch am laufen war. Wir durften noch sehen, wie sie im 5. Satz triumphierten, bevor Dennis uns eine Stammpauke hielt. Nächsten Sonntag gegen Möhlin müssen wir Besseres zeigen, ansonsten ein Sieg gegen den momentan Erstplatzierten unmöglich scheint.