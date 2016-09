Der Fussballclub Erlinsbach vermittelt seinen Junioren nicht nur das Fussball-ABC, sondern auch wichtige Werte des Lebens. So ist es für die Vereinsverantwortlichen eine Selbstverständlichkeit, dass wir Sorge zu unserer Umwelt tragen und den Abfall nicht einfach achtlos herumliegen lassen – deshalb hat sich der FC Erlinsbach am 10. September 2016 am nationalen Clean Up-Day beteiligt und wurde hierbei freundlicherweise von den Gemeinden Erlinsbach AG und Erlinsbach SO mit der notwendigen Ausrüstung und dem Material unterstützt.

Am Vormittag des 10. September 2016 säuberten die D-Junioren des FC Erlinsbach, angeführt von Spielern der 1. Mannschaft, die den Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG als «Littering Hot-Spots» bekannten Strassen und Plätze. Nach einer kurzen Einführung und Begrüssung auf der Breite machten sich die fleissigen Helfer gruppenweise auf den Weg, um den Abfall – getrennt nach Alu, Pet und Übriges – einzusammeln. Nach erledigter Arbeit durften sämtliche Helfer in der FC-Beiz auf der Breite ein von den Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG gesponsertes Spaghetti-Essen geniessen. Es waren rundum erfreute Gesichter auszumachen. Das Ziel, nämlich die Sensibilisierung unserer Kinder und Jugendlichen auf das Thema Littering, wurde auf eine spielerische Art und Weise erreicht und gleichzeitig wurde den Gemeinden ein guter Dienst erwiesen. Dieser gelungene Anlass wird in Zukunft bestimmt fix in den Vereinskalender aufgenommen werden, damit auch die nächsten Generationen von D-Junioren weiterhin auf die Littering-Problematik sensibilisiert werden.