Der Trachtenchor Mellingen traf sich zum Trainings-Lager. Es wurde unter fachkundiger Leitung von Peter Künzi für die Heimatabende und das Eidg. Jodlerfest in Brig geübt und gesungen.

Am Samstag, 04. März 2017 trafen sich über 30 aktive Sängerinnen und Sänger vom Trachtenchor Mellingen zum Intensiv-Probetag. Dieser Tag wurde organisiert, damit die Stimmbildung und der Chorklang in Hinsicht auf die kommenden Heimatabende vom 28. Und 29 April 2017 sowie das Eidg. Jodlerfest vom 23.-25. Juni 2017 in Brig verbessert wird. Der Vorstand des Trachtenchors scheute keine Kosten und Mühen und konnte in der Person von Peter Künzi einen hervorragenden Chorleiter und Komponisten engagieren. Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer besuchte Peter Künzi berufsbegleitend das Studium für "Schulmusik" an der Universität und Konservatorium in Bern. Neben seiner Tätigkeit als Musiklehrer leitet er Chöre verschiedener Stilrichtungen, gibt Kurse und Workshops im Bereich «Offenes Singen». Er ist als Juror im eidg. Jodlerverband tätig und komponiert und arrangiert Jodel- und andere Chorlieder. Mit seinen aus dem Leben gegriffenen Kompositionen bereichert er die Jodelliteratur. Für sein Werk wurde Peter Künzi vom Bernisch Kantonalen Jodlerverband geehrt.

Das Feuer und die Leidenschaft von Peter motivierte den Chor und der Funke sprang schnell rüber. Es wurde gesungen, gejodelt und an den einzelnen Passagen gefeilt.

Am Schluss waren alle Beteiligten müde, aber man konnte die Freude in den Gesichtern ablesen. Der Chor hat gut gearbeitet und ein weiteres Zwischenziel erreicht.

Jetzt freut sich der Chor, das Gelernte dem geschätzten Publikum an den Heimatabenden vom 28. und 29. April 2017 im Löwensaal in Mellingen vorzutragen. Es wird sich lohnen, dabei zu sein und in den Genuss von traditionellen und auch modernen Liedern zu lauschen. Auch dieses Jahr hat der Chor ein Lied einstudiert, dass viele überraschen wird.

Also, sichern Sie sich frühzeitig einen der begehrten Plätze im Löwensaal.

Der gemischte Trachtenchor Mellingen freut sich auf Sie.