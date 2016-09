Die Jugendriege des TV Olten hatte am Kantonalfinal der Jugendspieltage in Balsthal die Silbermedaille in der Kategorie Mixed Unterstufe gewonnen.

Die Jugi qualifizierte sich im Frühling mit beiden Mixed Mannschaften in den Kategorien Unterstufe und Mittelstufe am Regionalen Jugendspieltag in Fulenbach.

Am Vormittag wurden die Spiele „einfaches Alaskaball“ und „Ball über die Schnur“ ausgetragen. Die Spielpläne liessen es leider nicht zu, dass sich die beiden Mannschaften in den Vorrunden gegenseitig unterstützen und anfeuern konnten. Die Jüngeren spielten so gut, dass sie bis in den Final vordrangen. Dabei wurden sie von den Grösseren, welche ihrerseits den Finaleinzug verpassten, lauthals angefeuert.

Nach der wohlverdienten Mittagspause stand „Völkerball“ und „Kastenball“ auf dem Programm. Die Jüngeren fanden von Anfang an ins Spiel und zogen, wiederum gegen die gleichen Mannschaften, wie am Vormittag, in den Final ein.

Die Mittelstufe brauchte wiederum ein Spiel zum Anwärmen. Trotz ihrem Spieleifer und unermüdlichen Einsatz, verloren sie fast jedes Spiel. Obwohl die Kids selber den Finaleinzug verpassten, standen doch alle am Spielfeldrand um die Jüngeren zu unterstützen.

Alle Jugikinder gaben ihr Bestes, obwohl die Sonne unerbittlich den ganzen Tag vom Himmel brannte. Das Zusammengehörigkeitsgefühl war stark und so freuten sich nicht nur sieben sondern alle vierzehn Kids über die gewonnene Medaille. In der Schlussrangliste belegten denn auch beide Mannschaften den “zweiten Platz“, einmal von vorne gelesen (2. Rang) und einmal von hinten (11. Rang).

Vielen Dank den Betreuern und Kampfrichtern für das Engagement, so dass die Jugi einen unvergesslichen tollen Tag erleben durfte.