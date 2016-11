Gegen ZuWu kehren die Tigersharks auf die Siegesstrasse zurück und gehen gegen Lengnau nach einem harten Abnützungskampf als Sieger vom Platz

UHC Tigersharks Kulm 4-1 UHC Zuzwil Wuppenau

Gegen ZuWu gingen die Tigersharks als Favorit in die Partie. Entgegen den Prognosen startete der Tabellenletzte besser in die Partie. In der Startphase trafen die Zuzwiler vier Mal das Torgehäuse. Nach 10 Minuten brachte Renzo Orlando durch einen Drehschuss sein Team in Führung. Wenig später doppelte er in Überzahl nach. Mit diesem Spielstand gingen die beiden Teams in die Pause. Die Kulmer hatten Mühe das Spiel zu kontrollieren. Dafür hatten sie in der Defensive alles unter Kontrolle und konnten die Führung verwalten. Drei Minuten vor Schluss verbuchte Zuzwil ihren ersten Treffer und danach riskierten die St. Galler alles und ersetzten ihren Torhüter durch einen vierten Feldspieler. Dieses Unterfangen ging in die Hosen und Unterkulmer konnten noch zwei Treffer verbuchen. Somit setzten sich die Tigersharks ohne zu glänzen durch

UHC Tigersharks Kulm 2-5 White Horse Lengnau

Lengnau erwischte einen starken Start und ging bereits in der ersten Minute in Führung. Sechs Minuten benötigen die Tigersharks um ihrem ersten Torschuss verbuchen zu können. Die Unterkulmer steigerten sich nach diesen Versuch und übernahmen das Zepter. Renzo Orlando erlöste die Wynentaler und glich die Partie aus. Die Kulmer hatten bis zum Seitenwechsel noch Torchanen, konnten aber diese Versuche nicht in Tore ummünzen.

Wie in der ersten Hälfte startete Lengnau besser in die Partie, konnte wiederum in der ersten Minute den Führungstreffer erzielten. Wenig später erhielt Lengnau einen Strafstoss, welchen jedoch Torhüter Amstutz parierte. In der anschliessenden Überzahl konnten die Wynentaler lange dagegen halten bis Lengnau kurz vor Ablauf der Strafe trotzdem noch ein Treffer erzielte. Von diesem Zeitpunkt kontrollierte Lengnau die Partie und behielt lange den Ball in den eigenen Reihen. Eine Unaufmerksamkeit kurz vor Schluss nutze Severin Mahni dankend aus und brachte die Tigersharks wieder in die Partie zurück. Eine Minute vor Schluss konterte Lengnau die Unterkulmer aus und zog auf 2-4 davon. Die Kulmer Trainer nahmen im Anschluss das Time-Out und ersetzen den Torhüter durch einen vierten Feldspieler. Doch das Unterfangen misslang und Lengnau setzte sich am Schluss mit 2-5 durch.

Die Unterkulmer zeigen eine deutliche Leistungssteigerug, welche Mut für das kommen Cupspiel macht. Dieses findet am kommenden Freitag, 18.11.2016 um 20.15 gegen Unihockey Mümliswil in der Mehrzweckhalle in Unterkulm statt. Das Fanionteam freut sich auf einen zahlreichen Zuschaueraufmarsch und bedankt sich bei allen Zuschauern, welche den Weg nach Aarburg auf sich nahmen.