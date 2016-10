Am letzten Wochenende drehte sich in Bauma im zürcherischen Tösstal alles um historische Eisenbnahnen. Anlässlich des mittlerweile legendären Eisenbahn Fahzreugtreffen des Dampfbahn Verein Zürcher Oberland DVZO und einer Modellbahnausstellung strömten die Besucher und Eisenbahnenthusiasten in Scharen nach Bauma. Zum ersten mal mit dabei auch das historische Erbe der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren, kurz Historic Schlieren.



Ein Fest unter Freunden



Der Verein Historic Schlieren war während den zwei Tagen mit einem Infostand in der historischen Bahnhofshalle des DVZO in Bauma zu Gast. Mit einer Auswahl an Archivmaterial und kleineren Fabrikutensilien aus der SWS, stand das Team der Historic Schlieren den zahlreichen Gästen Rede und Antwort. Die Geschichte des 1985 geschlossenen Schlieremer Traditionsbetriebes interessierte viele. Für uns als Verein war es eine optimale Möglichkeit das historische Erbe der SWS einem breiten Publikum vorzustellen, wir danken unseren Freunden vom DVZO für diese Möglichkeit und deren Gastfreundschaft, sagt Patrick Bigler von Historic Schlieren.

Ein wiedersehen der Wagianer



Bei strahlendem Sonnenschein übertrafen die Besucherzahlen am Sonntag die Erwartungen. Der Schlieremer Infostand sowie der dazugehörige 107 Jahre alte Brauereiwagen waren stets gut frequentiert. «An diesem Brauereiwagen konnten interessierte auf sieben Grossplakaten die Geschichte der Wagi in Erfahrung bringen», erläutert Bigler. Besonders erfreulich war der hohe Anteil an ehemaligen Wagi Mitarbeitenden in Bauma: «Ich bin sicher unsere Arbeit hat sich herumgesprochen», sagt der Präsident der Historic Schlieren Thomas Stauber.



Weitere Impressionen zum DVZO Fahrzeugtreffen finden Sie unter: www.dvzo.ch oder www.historicschlieren.com