Am Dienstag, 6. Dezember 2016 startet wieder der „Extrazug“ für eine Fahrt zum „Samichlaus“. Abfahrt in Frick um 17.10 Uhr mit Rückkehr um 18.50 Uhr. Die zweite Abfahrt ist um 19.10 Uhr mit Rückkehr um 20.50 Uhr. Die Rundfahrten führen via Bözberg – Brugg – Turgi – nach Koblenz und von dort über Stein nach Frick zurück. Unterwegs steigt der „Samichlaus“ zu. Während der Rundfahrt widmet sich der „Samichlaus“ den Kindern, rügt oder lobt sie und selbstverständlich darf auch der feine „Chlaussack“ zur Belohnung nicht fehlen. An der Bar verwöhnen wir die Erwachsenen mit kalten Getränken, Kaffee, Glühwein und Lebkuchen.

Fahrpreise: Kinder CHF 12.--, Erwachsene CHF 20.--, Chlaussäckli für die Kinder inbegriffen. Zustieg nur mit Reservation, welche Sie unter info@dsf-koblenz.ch bis zum 1. Dezember vornehmen können.

Gönnen sie sich und ihren Kindern dieses einmalige Erlebnis, wir freuen uns auf Ihre Mitfahrt.

Verein Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz,

http://www.dsf-koblenz.ch